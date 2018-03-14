«Россия – страна возможностей» — разговор о развитии регионов

Москва, , 21:09 — REGNUM В дискуссии о развитии регионов в рамках форума «Россия — страна возможностей» приняли участие представители «новой волны» губернаторов, которые совсем недавно возглавили регионы РФ.

Проблематику развития регионов обсудили губернатор Калининградской области Антон Алиханов, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков и временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Главы регионов рассказали об основных вызовах, которые стоят перед ними.

«Общая проблема для каждого субъекта Федерации заключается в недостатке квалифицированных кадров. В связи с этим перед региональными лидерами стоит задача разработки и реализации стратегии по привлечению специалистов. Другая задача — цифровизация работы региональных команд, что позволяет снизить нагрузку на бизнес и общество», — отметил Антон Алиханов.

По словам спикеров, наличие опыта работы в сфере государственного управления не является определяющим фактором при выборе кандидатов на должности в региональных органах власти — любой команде необходима комбинация людей с разным опытом.

«В каждом регионе очень много талантливых и трудолюбивых людей. Задача лидера состоит в том, чтобы дать им возможность реализовать свои возможности», — рассказал Станислав Воскресенский.

Участники разговора выделили основные качества, которые необходимы современным лидерам. В их числе ответственность, мобильность и привязанность к территории, где они работают.

«В настоящее время существует большой запрос на междисциплинарность, знания в разных отраслях. Лидер должен быть способен анализировать ситуацию и быстро принимать решения», — сообщил Андрей Травников.

Губернаторы сошлись во мнении, что развитие кадрового потенциала является важнейшей задачей для каждого региона.

«Сохранение кадров дает регионам энергию для развития. При этом молодые люди, которые говорят о необходимости работы социальных лифтов, в свою очередь, сами должны проявлять инициативу. И я убежден, что в этом случае они обязательно получат возможность для самореализации», — подчеркнул Андрей Клычков.

Как ранее сообщало ИА РЕ, форум «Россия — страна возможностей» проходит в Москве 13 — 15 марта, и по сути является площадкой для обсуждения проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Проекты платформы направлены на развитие системы прозрачных социальных лифтов, самореализацию талантливой молодежи и профессионалов в разных сферах деятельности, а также консолидацию лучших общественных и благотворительных инициатив.

При поддержке Администрации президента организаторами и реализаторами проектов «Россия — страна возможностей» стали крупнейшие государственные образовательные организации, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты. На сегодняшний день платформа «Россия — страна возможностей» включает 14 самостоятельных проектов.

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