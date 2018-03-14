Ротенберг: Автомобильная часть Крымского моста может быть готова в мае

Керчь, Крым, , 20:35 — REGNUM Строители Крымского моста через Керченский пролив постараются завершить возведение автомобильной части сооружения в мае 2018 года. Такое заявление сделал руководитель компании «Стройгазмонтаж», которая является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг.

Разговаривая с журналистам на Крымском мосту, Ротенберг не назвал каких-то конкретных дат, но отметил, что строительство автомобильной части сооружения может быть завершено «после 9 мая».

Напомним, еще во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что строительство автомобильной части Крымского моста может быть завершено через пару месяцев.

Сегодня Путин посетил строящийся Крымский мост. Там он отметил, что автомобильная часть моста может быть завершена раньше намеченного срока. Также глава государства выразил надежду, что автомобильную часть можно будет открыть уже в летний сезон 2018 года.

Строители ответили, что постараются это сделать.