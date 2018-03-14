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Россия может запретить ввоз томатов из Белоруссии

Экономика

Россельхознадзор продолжает пресекать попытки ввоза из Белоруссии «санкционной» плодоовощной продукции

Россия может запретить ввоз томатов из Белоруссии
sharonang
Помидоры

Москва, 14 марта 2018, 19:59 — REGNUM  Россельхознадзор может ввести запрет на поставки в Россию томатов из Белоруссии в связи с продолжающимися случаями реэкспорта республикой продукции из стран, в отношении которых действует эмбарго. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Белоруссии томатов по причине серьёзного увеличения объёма поставок «санкционной» продукции (в частности, томатов) с территории этого государства», — сообщили в Россельхознадзоре.

Как отмечается, на российско-белорусской границе еженедельно задерживается по семь-восемь автомобилей с плодоовощной продукцией, запрещённой ко ввозу на территорию России.

Так, по данным Россельхознадзора, за период с по 13 марта в ходе совместных рейдов с ФТС на границе было задержано 12 машин с «санкционными» томатами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Россельхознадзор в очередной раз отложил анонсированное введение запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии, в которой всё чаще стали выявляться следы опасных веществ и антибиотиков.

Первоначально запрет планировалось ввести ещё с 26 февраля. Позднее данное решение было отложено до 6 марта, а затем — до 15 марта. Теперь же введение запрета отложено на неопределённый срок.

На следующей неделе Россельхознадор планирует провести инспекцию белорусских предприятий на предмет соблюдения российских требований и норм.

Читайте ранее в этом сюжете: Россельхознадзор в третий раз отложил запрет поставок молока из Белоруссии

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Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию
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