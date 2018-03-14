В Узбекистане будет создана межведомственная система взыскания долгов

Ташкент, , 20:04 — REGNUM В Узбекистане при бюро принудительного исполнения генеральной прокуратуры будет создана единая система межведомственного электронного взаимодействия по взысканию задолженности. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента республики, сообщает 13 марта «Sputnik Узбекистан».

В документе поясняется, что новая система взыскания долгов поможет исключить практику ухода должников от ответственности. Отмечается, что из-за плохого взаимодействия между государственными и финансовыми органами недобросовестным должникам удается влезать в новые долги, а также выезжать за границу.

Основной задачей новой системы является налаживание оперативного обмена информацией между государственными органами, банками и другими организациями при розыске должников, их имущества, подлежащих изъятию.

Планируется, что ввод системы позволит применять ограничительные меры в отношении должников, уклоняющихся от правосудия.

Напомним, в мае 2018 года в Узбекистане будет запущена электронная база данных должников ЖКХ. Юридические и физические лица, попавших в этот список, не смогут воспользоваться услугами международных пассажирских перевозок. Кроме этого, должникам запретят совершать крупные сделки и получать финансовые и государственные услуги.