Банк ВТБ поможет Твери рефинансировать кредиты: Руденя

Тверь, , 19:55 — REGNUM Банк ВТБ примет участие в рефинансировании коммерческих кредитов, взятых администрацией Твери. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, шла речь на встрече 14 марта губернатора региона Игоря Рудени и президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.

«Необходимо привести в порядок финансы регионального центра. Долг Твери увеличился и составляет порядка 2 млрд рублей. Банк ВТБ предложил лучшие условия, чтобы его рефинансировать. Это даст возможность дальше пойти по пути его снижения», — обозначил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что в целом по региону за полтора года удалось снизить уровень внешних заимствований на 10%: с 72 до 62%.

Кроме того, правительство региона и банка ВТБ намерены взаимодействовать в процессе развития малого и среднего бизнеса — о том, что предприниматели должны получать поддержку, говорил 1 марта в своем послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин.

«Принято очень важное решение о расширении финансирования среднего и малого бизнеса на территории Тверской области, что для нас является приоритетным проектом», — сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи.

Андрей Костин подтвердил, что Группа ВТБ готова работать в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства Тверской области — причем не только по федеральным программа, но и на базе собственной коммерческой деятельности.

Кроме того, ВТБ намерено оказать поддержку Твери в реконструкции стадиона «Центральный», а также — развивать в регионе проект «Мир без слёз», по которому в детские больницы поставляется современное медоборудование.