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Россельхознадзор в третий раз отложил запрет поставок молока из Белоруссии

Экономика

На этот раз — на неопределённый срок

Россельхознадзор в третий раз отложил запрет поставок молока из Белоруссии
manolofranco
Молоко

Москва, 14 марта 2018, 18:58 — REGNUM  Россельхознадор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии с 15 марта, как планировалось ранее. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, передаёт телеканал RT.

По её словам, на следующей неделе Россельхознадор планирует провести инспекцию белорусских предприятий на предмет соблюдения российских требований и норм.

Каких-либо подробностей о причинах такого решения российского надзорного ведомства не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на поставки в Россию белорусской молочной продукции Россельхознадзор планировал ввести ещё с 26 февраля. Позднее данное решение было отложено до 6 марта, а затем — до 15 марта.

Причиной возможного запрета являются участившиеся случаи обнаружения в молочной продукции из Белоруссии опасных веществ и антибиотиков.

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Запрет на ввоз молочной продукции Белоруссии в Россию

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