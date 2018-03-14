В Казахстане более 1,5 тыс. должников оспорили у банков процентные ставки

Астана, , 18:48 — REGNUM В 2017 году в Казахстане потребители банковских услуг подали более 8 тыс. жалоб в связи с завышенными процентными ставками банков, из которых более 1,5 тыс. должников добились снижения процентов. Об этом заявила президент правления РОО «Национальная лига потребителей» Светлана Романовская, сообщает 14 марта Zakon.kz.

Сотрудники лиги рассмотрели в 2017 году 16 161 жалобу. В порядке медиации, претензионном и судебном порядке потребителям был возвращен материальный ущерб на сумму 73,5 млн тенге ($228 тыс.) и моральный ущерб на сумму 30,4 млн тенге ($94,5 тыс.).

Отмечается, что более 80% дел были завершены при помощи медиации. Данная процедура позволят разрешить спор во внесудебном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года в Казахстане общий объем займов малому бизнесу составил 2,9 трлн тенге (513,3 млрд рублей), что на 3,1% меньше, чем в 2016 году.

При этом рост кредитов в национальной валюте вырос на 5,6%, до, 9 трлн тенге (336 млрд рублей).

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