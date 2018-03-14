Четверть расходов на Тамбовщине направлено на развитие образование

Тамбов, , 18:10 — REGNUM В Тамбовской области за последние пять лет расходы консолидированного бюджета на образование выросли на 2,2 млрд рублей и в 2017 году достигли 14,3 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Эти данные были озвучены на расширенном заседании итоговой коллегии регионального управления образования и науки, которое провёл первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов. В нём приняли участие руководители отрасли, специалисты, педагоги, общественники обсудили развитие системы дошкольного, школьного, среднего специального, дополнительного образования. В ходе встречи были обсуждены вопросы создания современной цифровой образовательной среды, подготовки рабочих кадров для региональной экономики и многие другие вопросы.

Ранее губернатор Александр Никитин подчёркивал, что развитие системы образования остается одним из приоритетов региональной политики. Как результат — за последние пять лет расходы консолидированного бюджета Тамбовской области на образование выросли на 2,2 млрд рублей. В 2017 году они составили 14,3 млрд рублей, или 23,5% от всех бюджетных расходов региона.

Эти цифры озвучила в своем докладе начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова. Она подчеркнула, что это позволило обеспечить рост заработной платы педагогических работников, нарастить объемы средств на закупку учебников, сохранить все меры социальной поддержки работников и детей, нуждающихся в поддержке государства, обеспечить льготное питание школьников, предоставлять поддержку одаренным детям, проводить социально значимые мероприятия для детей и юношества.

Татьяна Котельникова обратила внимание присутствующих на то, что в стране начинает реализовываться федеральная программа «Десятилетие детства», объявленная указом президента страны Владимира Путина. Ее основой являются конкретные задачи по улучшению положения семей с детьми за счет развития инструментов материальной поддержки, созданию социальной инфраструктуры семьи и детства с опорой на развитие отечественной детской индустрии, а также совершенствование медицинской, в том числе — психологической, помощи детям. Особое внимание уделяется и повышению доступности и качества образования детей, обеспечению их культурного и физического развития, созданию равных возможностей для получения образования детям, нуждающимся в особой заботе государства.

«Федеральная программа «Десятилетие детства» требует от нас не только исполнения всех запланированных в ней мероприятий, но и тщательного анализа результатов реализации национальной стратегии действий в интересах детей и разработки мероприятий регионального уровня с учетом наших конкретных условий», — подчеркнула Татьяна Котельникова.