Промышленное производство в Смоленской области: инвестиции и перспективы

Смоленск, , 17:54 — REGNUM Индекс промышленного производства в области по итогам 2017 года составил 102,2% к уровню 2016 года. Индекс производства по обрабатывающим предприятиям составил 1,4%, превысив общероссийский показатель. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в пресс-службе администрации региона, говорилось на заседании Совета по промышленной политике при губернаторе Смоленской области, которое провел Алексей Островский.

Открывая работу Совета, Алексей Островский подчеркнул, что промышленный комплекс является фундаментом экономики Смоленской области, во многом определяя ее социально-экономическое развитие.

«В промышленном производстве занято более четверти всего трудоспособного населения Смоленщины. Доля промышленности в валовом региональном продукте превышает 30%, и она, таким образом, вносит самый весомый вклад в пополнение регионального бюджета за счет налоговых поступлений», — сказал глава региона.

Также Алексей Островский отметил, что в целом промышленные предприятия в 2017 году показали рост финансово-экономических показателей.

«Об этом говорит и индекс по обрабатывающим производствам, увеличившийся по сравнению с предыдущим годом на 1,4%. Он превысил общероссийский показатель на 1,2%», — добавил глава региона.

Глава региона подчеркнул: положительная динамика в развитии промышленности должна сохраниться и в дальнейшем.

Островский напомнил, что в октябре 2017 года было подписано соглашение с группой «Акрон» о строительстве в городе Дорогобуже нового завода по производству фосфорных удобрений с объемом вложений около 25 млрд рублей. Строительство новой швейной фабрики на площадке Территории опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж» планирует компания «Техноавиа».

"Сохранению положительной динамики, безусловно, будет способствовать и продолжение активного взаимодействия администрации области и промышленных предприятий с федеральными структурами, такими как министерство промышленности и торговли, Фонд развития промышленности, Российский союз промышленников и предпринимателей, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства и рядом других», — подчеркнул Алексей Островский.

Глава региона рассказал, что в 2017 году Экспертным советом Фонда развития промышленности (ФРП) было одобрено четыре заявки от промышленных предприятий региона. С двумя из них — Вяземским машиностроительным заводом и Десногорским полимерным заводом — заключены договоры займа в суммарном размере более 171 млн рублей. Глава региона выразил уверенность, что и другие компании, в том числе, предприятия малого и среднего бизнеса, в дальнейшем будут устанавливать и развивать деловые связи с Фондом.

Кроме того, Алексей Островский обратил внимание: чтобы придать дополнительный стимул развитию промышленных предприятий, им было подписано распоряжение, наделяющее Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства функциями областного фонда развития промышленности.

«Это решение позволит привлечь в регион дополнительное федеральное софинансирование в размере 70% от суммы займа и предоставлять льготное финансирование по ставке 5% годовых для промышленных предприятий», — сказал губернатор, призвав руководителей компаний активно пользоваться данным инструментом.

Генеральному директору областного фонда поддержки предпринимательства Евгению Силакову губернатор поручил усилить работу как в части формирования необходимой нормативной базы для выдачи льготных займов, так и в части поиска потенциальных заемщиков среди промышленников.

Также Алексей Островский сообщил о разработке и внедрении Государственной информационной системы промышленности на электронной площадке Минпромторга России: зарегистрировавшись в данной системе, любое предприятие получает возможность получать заказы от крупных корпораций, искать наиболее выгодные варианты сотрудничества.

«Уже сейчас есть понимание, что промышленным предприятиям, отсутствующим в системе, будет ограничен доступ к получению государственной поддержки. Настойчиво рекомендую вам, уважаемые руководители, учесть эту информацию в работе, рассмотрев возможность регистрации в ближайшее время», — пояснил глава региона.

Также Алексей Островский рассказал и о других мерах поддержки бизнеса. В частности, по его поручению в 2017 году в целях продвижения продукции местных производителей на внешних рынках создан Центр поддержки экспорта Смоленской области. Помимо этого, с прошлого года промышленные предприятия региона могут заключать трехсторонние специальные инвестиционные контракты, устанавливающие региональную ставку по налогу на прибыль в размере 5% на срок до 10 лет.

Отдельно глава региона остановился на возможностях, предлагаемых резидентам индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново», а также ТОСЭР «Дорогобуж», призвав руководителей компаний, планирующих расширение производственных мощностей, реализовывать инвестпроекты именно на этих площадках. Одним из их важнейших преимуществ, по словам губернатора, является создаваемая за счет средств бюджета инженерная инфраструктура, например, высокотехнологичные электроподстанции.

«Я убежден, что только находясь в прямом контакте с промышленниками, ведя открытый и конструктивный диалог с людьми, имеющими непосредственное отношение к производственной деятельности, региональная власть может оказать существенную поддержку в укреплении промышленного комплекса. Благодарю вас за весомый вклад в развитие данной сферы, который все чаще подтверждается высокими оценками, данными смоленским компаниям на федеральном уровне», — обратил внимание Островский.

С основным докладом выступил заместитель губернатора Ростислав Ровбель, который рассказал о наиболее значимых федеральных и региональных мерах государственной поддержки, предназначенных для промышленных предприятий области.

«Одним из ключевых решений в сфере формирования региональной промышленной политики стал закон «О промышленной политике в Смоленской области», который был разработан по инициативе Губернатора Алексея Владимировича Островского. Документ определил принципы государственной региональной поддержки участников промышленной деятельности и стал основой для принятия ряда нормативных правовых актов, регулирующих ее предоставление», — сказал вице-губернатор.

В числе таких документов — закон «Об индустриальных парках на территории Смоленской области», установивший формы предоставления господдержки резидентам индустриальных парков, и закон о специальных инвестиционных контрактах, предусматривающий федеральные и региональные налоговые преференции для инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств, а также на модернизацию и техническое перевооружение предприятий.

По словам Ростислава Ровбеля, промышленные компании Смоленщины продолжают получать помощь и в рамках федеральных целевых программ. В то же время, одним из эффективных направлений поддержки малого и среднего бизнеса, по мнению вице-губернатора, является их участие в государственных закупках. Ростислав Ровбель подчеркнул, что для ряда предприятий участие в данных процедурах может стать новой ступенью развития. Особое внимание заместитель губернатора уделил существующим мерам поддержки социально значимых предприятий, которые предоставляют рабочие места людям с ограниченными возможностями здоровья.

Президент Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный союз» Александр Федулов отметил, что, начиная с июня прошлого года, в ряды организации вошло 21 предприятие, причем почти половина из них функционируют в районах Смоленской области. В настоящее время на рассмотрении находятся еще шесть заявок на вступление в НПС, и дальнейшее расширение состава Союза останется в числе основных приоритетов работы объединения. Кроме того, представители Смоленской области вошли в состав руководящих органов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Одним из наших главных партнеров является Администрация Смоленской области. Реализуя целый ряд совместных проектов, мы ощущаем реальную поддержку и помощь со стороны региональной власти. Со своей стороны, НПС всецело поддерживает курс Администрации на повышение инвестиционной привлекательности Смоленщины, развитие реального сектора экономики», — добавил Федулов.

На совещании обсуждались также вопросы технологического присоединения к электрическим сетям, а также другие проблемы, касающиеся отрасли энергетики. Так, генеральный директор ООО «Конкорд», специализирующегося на выпуске силовых кабелей, Михаил Осокин обратил внимание собравшихся на то, что при строительстве различных объектов, в том числе, жилых домов, зачастую используются кабели ненадлежащего качества.

Губернатор Алексей Островский дал своим подчиненным поручение подготовить обращение на имя начальника УМВД России по Смоленской области Василия Салютина с просьбой уделить пристальное внимание проведению проверок данной продукции, поступающей в регион.

Участники заседания также обсудили вопросы, касающиеся деятельности ряда компаний области. В частности, коммерческий директор Смоленского завода радиодеталей Григорий Лужецкий сообщил, что важную роль в технологическом процессе предприятия играет использование пара, и в настоящее время завод испытывает сложности со строительством собственной котельной. В связи с этим, представитель одного из крупнейших заводов региона обратился к губернатору с просьбой о помощи в решении данного вопроса.

Алексей Островский пообещал оказать предприятию максимально возможное содействие. В свою очередь, генеральный директор ООО «КСТ-Экология», занимающегося утилизаций изношенных автошин и отходов резинотехнических изделий, Евгений Степин сообщил, что компания планирует запустить вторую очередь производства и обратился к администрации с просьбой оказать содействие в поиске поставщиков сырья.

Ещё одной темой обсуждения стала нехватка квалифицированных рабочих кадров на промышленных предприятиях области. В частности, этот вопрос поднял генеральный директор Сафоновской швейной фабрики «Орел» Николай Андриянов. Руководитель компании, рассказав о планах открытия филиала в городе Дорогобуже, отметил, что на первых этапах расширения производству потребуется как минимум 80 новых сотрудников. Губернатор поручил своим заместителям проработать вопрос организации обучения швейному делу в этом районном центре.