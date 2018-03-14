Киев натравливает ЕС на «Газпром» и хочет арестовать российский газ

Киев, , 17:45 — REGNUM Украина использует газовую войну с Россией для блокирования проекта «Северный поток 2», нанесения Кремлю имиджевого удара, а также для принуждения «Газпрома» выполнить решения Стокгольмского арбитража.

В частности, 12 марта в комитете иностранных дел Европарламента украинская делегация представила свои оценки тактики газовых войн России против Украины и Евросоюза.

В частности глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал европарламентариям, чем грозит Европе строительство «Северного потока-2» и поделился украинским опытом в противодействии российскому газовому шантажу, передает «Укринформ».

"Говорили об искусственном газовом кризисе, который «Газпром» попытался создать в начале марта этого года. То есть, это произошло примерно 12 дней назад… Главная проблема газовых кризисов 2006 и 2009 года заключается в том, что Европа, которая была поражена в негативном смысле, то есть ее задели оба кризиса, не смогла дать оценки тому, что реально произошло. И это очень большая проблема отношений между нами и «Газпромом», Европой и «Газпромом», потому что россияне ведут себя и действуют против правил рынка, нарушают контракты, нарушают законы, нарушают решения судов и никто не называет black-black, white-white. Никто им из Европы не говорит: «Смотрите, уважаемые, вы не выполнили условия контракта. You failed (вы провалили дело — ИА REGNUM )». Важно начать это говорить, потому что без этого очень трудно давать оценки их действиям вообще и, например, очень тяжело говорить, нужен ли Европе «Северный поток-2», — сказал Коболев 14 марта.

Он также призвал ЕС «наказать» «Газпром» за невыполнение решений Стокгольмского трибунала.

«Европейская комиссия по событиям марта этого года выдала месседж, что она призывает все стороны соблюдать решение Стокгольмского трибунала. Это все прекрасно, конечно, но это то же самое, что смотреть в школе на драку двух людей, а третий при этом стоит и говорит о том, что те двое должны соблюдать правила, когда они уже дерутся», — добавил Коболев.

При этом пресс-служба «Нафтогаза» напомнила «Газпрому» о том, что ежедневная пеня за неуплату долга Украине по решению Стокгольмского арбитра составляет 500 тыс долл.

«Во-первых, это красиво. Так, дорогая монополия, ты должна нам $2,56 млрд и твой долг растет ежедневно на полмиллиона долларов… Поясним дополнительно: суммы по двум решениями арбитража объединены (offset). То есть, мы «Газпрому» должны 0, а он нам 2,56 млрд и долг растет каждый день», — говорится в сообщении «Нафтогаза» 14 марта в Фейсбуке.

Кроме того, коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что «Нафтогаз» «будет накладывать взыскания на газ, принадлежащий «Газпрому», в европейских странах», а не на транзитный газ, который идет по украинской ГТС.

«Если «Газпром» добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды в европейских странах, ратифицировавших соответствующую международную конвенцию, по принудительному исполнению решения арбитража… Мы не собираемся отбирать газ из транзитных потоков в Европу. Нам лучше накладывать взыскания на газ после того как он попадет на европейские рынки — это более эффективный путь получить средства, которые нам должен уплатить «Газпром» по решению международного арбитража, и при этом показать Европе, что Украина — надежный транзитер, а «Газпром» — ненадежный поставщик газа», — написал Витренко в Фейсбуке.

В то же время экс-вице-премьер-министр Украины Роман Безсмертный назвал «хаотичной» реакцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража.

«Я удивлен бессистемностью в шагах Кремля. Пожалуй, впервые я наблюдаю такую хаотичность в стране, где существует жесткая система управления. Так, в определенной степени это может быть мое первое эмоциональное впечатление. Но, как бы там ни было, оно все же подтверждается целым рядом фактов. Что я имею в виду? С одной стороны, мы имеем ряд последовательных сигналов, которые идут в ООН, в ОБСЕ, правительствам отдельных стран (таких как Германия), о том, что мы готовы на те или иные шаги, вот наши предложения… С другой — вот такой срыв, который разрушает всю логику предыдущих действий», — сказал Безсмертный в интервью «РБК-Украина».

Как сообщалось, 7 марта президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что российский «Газпром» в полном размере выплатит «Нафтогазу» $2,56 млрд по итогам двух арбитражных споров в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, 28 февраля арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на компенсацию 4,63 млрд долларов за недопоставленные объемы газа для транзита. После взаимозачета обоюдных претензий долг «Газпрома» перед НАК составил 2,56 млрд долл. С 1 марта в отношении российской компании начисляются штрафные санкции за непроплату — 0,5 млн долл в день. В то же время суд не удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре тарифа на транзит газа.

2 марта глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил арбитраж в «двойных стандартах». Позже зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже обжаловала, а по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта.