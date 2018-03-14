Васильев: В Дагестане строить, как раньше — опасно, а как нужно — не умеют

Махачкала, , 17:34 — REGNUM В строительной сфере Дагестана назрели перемены. Так строить, как раньше, уже нельзя — строителям надо понять, что надо работать, как положено. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев в ходе выездного заседании Совета безопасности республики, которое проходило 14 марта в городе Буйнакске.

Строить «как раньше» — опасно, а «как нужно строить, люди пока не очень хорошо понимают», приводит слова Васильева РИА «Дагестан». Руководитель региона, отметив, что ситуация в строительстве — непростая, подтвердил свои слова, сказанные накануне, 13 марта, во время визита президента РФ Владимира Путина в Дагестан, о том, что в ближайшее время состоится его встреча со строителями.

«Строительство — это драйвер роста нашей экономики. Мы очень заинтересованы в том, чтобы строительство продолжалось, мы будем помогать тем, кто строит в условиях, которые соответствуют нормативу. Даже там, где не хватает правового основания, документов, будем помогать. За исключением ситуаций, где пересекают «красные линии», что недопустимо в вопросах безопасности», — цитирует Васильева РИА «Дагестан».

По словам врио главы региона, в Дагестане в настоящее время приостановились все стройки, на решение проблем с процессом строительства выделен 1 млрд рублей. Ответственность за то, чтоб все делалось прозрачно, взял на себя первый вице-премьер Рамазан Алиев.

«Нельзя душить строительство, но и так, как есть, быть не должно», — цитирует Владимира Васильева портал Mirmol.ru.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Васильев взялся навести порядок в работе частных автозаправок и рынков. На встрече с предпринимателями он потребовал вывести свой бизнес «из тени»: встать на учет в налоговой службе, официально трудоустроить своих сотрудников и регулярно платить налоги.

На встрече с представителями общественных организаций Дагестана 2 марта Васильев, отмечая высокий уровень теневой занятости, отметил, что в сфере строительства «вообще джинны работают: по 2−4 человека строят дом».