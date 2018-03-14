Надежности ради: волгоградским муниципалитетам вырубят свет

Волгоград, , 17:15 — REGNUM В Волгоградской области началась консолидация объектов электросетевого хозяйства. Как 14 марта сообщили в пресс-службе регионального правительства, 400 объектов будет предано из муниципальной собственности в государственную. Ими будет заниматься ПАО «Волгоградоблэлектро», которая должна отремонтировать сети и начать их восстановление.

Всего в государственную собственность передадут 111 трансформаторных подстанций и 700 км линий электропередач. Консолидация затронет объекты в 99 населенных пунктах региона. Уже сейчас примерно 200 объектов переданы ПАО «Волгоградоблэлектро»

"Электросетевая компания их капитально ремонтирует и восстанавливает оборудование, используя инновационные технологии, а также современное программное обеспечение. Изношенные опоры, электролинии и подстанции меняются на современные. Создается единая управленческая база, которая позволяет существенно повысить качество предоставляемых населению услуг», — обещают в правительстве.

Кроме того, в пресс-службе отмечают, что сейчас идет работа по выявлению бесхозных линий. Всего обнаружили 262 объекта в 21 районе области.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас идет процесс передачи в концессию электросетевого хозяйства Волгограда.

В октябре 2017 года сообщалось, что такие меры предпринимаются для модернизации сетей, которыми управляет предприятие «Волгоградские межрайонные электрические сети». МУПП обеспечивает передачу электроэнергии во все районы Волгограда.

По данным на октябрь, в хозяйственном ведении МУПП «Волгоградские межрайонные электрические сети» находились 1323 трансформаторных подстанции (ТП), 73 распределительных пункта, а также в общей сложности более 5 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи. При этом их состояние оставляло желать лучшего. Так, износ электрических сетей, переданных на баланс и в хозяйственное ведение МУПП «ВМЭС», на конец апреля 2009 года составлял 71,12%. За семь лет своей деятельности в результате планомерных работ по ремонту, реконструкции и модернизации электрических сетей Волгограда износ сетей удалось значительно снизить — до 45%

Сейчас идет конкурс на определение концессионера.

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