Созданная главой Чувашии «Корпорация развития» приносит убытки

Чебоксары, , 17:05 — REGNUM В правительстве Чувашии разошлись во мнениях в части приватизации государственного имущества. Позиция двух министров настолько диаметральна, что впервые за последние годы попросили отключить интернет-трансляцию, которая впоследствии так и не была возобновлена. Известно, что речь шла о «Волжской инвестиционной компании» и «Чувашметалле», акции которых республика безуспешно пытается продать уже более пяти лет. В результате минюст предложил изменить формат «классической продажи», с чем не согласилось минэкономразвития Чувашии, ссылаясь на «тактические и стратегические проблемы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минюст Чувашии предложил изменить прогнозный план приватизации на 2018 года, дополнив его объектами республиканского имущества, приватизация которых не была завершена в 2017 году. В частности, включить шесть пакетов акций и 18 объектов недвижимости. Об акциях каких именно предприятий идёт речь, министр юстиции Наталья Тимофеева не уточнила. Но в ходе обсуждения стало известно, что в стенах правительства при подготовке документа предметом спора стали две организации — «ВИК» («Волжская инвестиционная компания») и «Чувашметалл». Оппонентом главного юриста Чувашии выступил вице-премьер — министр экономики Владимир Аврелькин, который был не согласен с изменением формата «классической продажи» пакетов акций на «внесение в уставный капитал «Корпорации развития». Аргументируя, глава минэкономразвития подчеркнул, что это затратно, долго и не исключил, что сама «Корпорация развития» к этому времени вообще может прекратить существование. Обе стороны внимательно слушал глава Чувашии Михаил Игнатьев.

ИА REGNUM публикует стенограмму заседания Кабинета министров при рассмотрении вопроса по приватизации.

Наталья Тимофеева. С учётом непрерывности процессов приватизации в это постановление, предусматривающее приватизацию ряда объектов государственного имущества, предлагается также включить ещё дополнительно шесть пакетов акций и 18 объектов недвижимости. У нас остаётся вопрос, который встаёт на обсуждении на сегодняшний день. Предлагается изменить классический метод приватизации пакета акций «ВИК» («Волжская инвестиционная компания») и «Чувашметалла» путём изменить его с классической продажи на внесение в уставный капитал «Корпорации развития» в связи с тем, что с 2012 года неоднократные продажи не дали результата. Поэтому предложено изменить. Этот метод затратный, поэтому предложено сразу несколько пакетов акций и проведение данной работы в рамках проведения годового собрания акционеров, что минимизирует расходы. Прошу поддержать.

Михаил Игнатьев. Спасибо. Два министра, смотрю, к согласию не пришли. Один желает, другой не хочет. Наталья Юрьевна?

Наталья Тимофеева. У нас вопрос предварительно на правительственной комиссии рассмотрен. Вопрос не в том, что желает, вопрос, наверное, с затратностью больше. Владимира Александрович, наверное, сам об этом скажет.

Владимир Аврелькин. Михаил Васильевич, разрешите, я поясню?

Михаил Игнатьев. Вопрос есть к докладчику?

Владимир Аврелькин. Вопроса нет, пояснение только по существу и несогласию принятия данного постановления. Не постановления, а пункта 2.7, в частности, по акциям «Чувашметалла» и «Волжской инвестиционной компании». Данное решение, я на сегодня, вижу имеет: первое — это стратегические, второе — тактические проблемы.

Начнём с тактических проблем. Мы с вами сегодня понимаем все работу «Корпорации развития». Для сведения, это три человека, которые осуществляют свою деятельность четыре дня в неделю по четыре часа. То есть мы минимально сократили затраты. Убыток компании по итогам 2017 года составляет 470 тыс. рублей. 2 апреля наступают платежи — по налогу и кредиторская задолженность. Это в районе миллиона рублей, которого нет, поскольку показала («Корпорация развития») убыток. Для того, чтобы внести пакет акций, нужно минимально 800 тыс. рублей. То есть мы сегодня думаем, откуда взять заплатить налоги. А откуда взять средства на внесение в «уставник» акций мы не понимаем. Это тактические проблемы.

Стратегические проблемы. Для меня они самые проблематичные. Во-первых, для внесения в «уставник» этого пакета акций у нас уйдёт минимум полтора года. Я не уверен, исходя из деятельности корпорации, что она за это время — мы попросили отключить трансляцию — продолжит своё существование. Это первое…

Трансляция оборвалась.

Отметим, что в прошлом году пакет акций акционерного общество «Чувашметалл» выставлялся на продажу дважды. Республике принадлежит 20% акций (7251 штука), цена первоначального предложения составила 10 132 000 рублей.

Пакет акций акционерного общества «Волжская инвестиционная компания» в прошлом году был выставлен на продажу в сентябре: республике принадлежит 360 тыс. акций, или 49,32% от уставного капитала. Начальная цена при продаже была установлена в размере 217,91 млн рублей.

На сайте ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» отмечается, что оно «создано главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым» и является «специализированной организацией по созданию благоприятного инвестиционного климата». Её цели — привлечение российских и иностранных инвестиций в Чувашию, содействие реализации инвестиционных проектов на территории республики. Корпорация развития была создана в 2011 году.

Согласно данным Росстата, в 2017 году в Чувашии объём инвестиций в основной капитал вырос на 1,4% (в ПФО индекс составил 96,1%), в 2016 году индекс составил 83,6% (в ПФО — 92,9%).