В тверских селах появятся банкоматы и филиалы банков: Игорь Руденя

Тверь, , 16:41 — REGNUM Правительство Тверской области и банк ВТБ намерены реализовать в регионе проект по повышению доступности банковских услуг в сельской местности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, соответствующая договоренность достигнута 14 марта на встрече губернатора Игоря Рудени с президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.

«Большие нарекания у жителей региона вызывает ограниченная доступность системы банковского обслуживания в сельской местности. Мы достигли стратегического решения, что существенно увеличим количество точек банковского обслуживания населения. В том числе с банкоматами, которые выдают денежные средства и принимают коммунальные платежи. Основную линию развития мы видим совместно с МФЦ, где граждане, получая услуги, смогут, не выходя из помещения, произвести оплату пошлин, налогов, сборов», — рассказал Игорь Руденя.

В рамках проекта планируется развивать в регионе сеть пунктов обслуживания граждан ПАО «Почта Банк», созданного группой ВТБ и ФГУП «Почта России».

Сегодня «Почта Банк» на территории Тверской области представлен 130 точками на базе почтовых отделений, в 2018 году их количество планируется увеличить до 180.

Андрей Костин уверен, что расширение сети позволит повысить доступность услуг банковской сферы для жителей села и малых городов. Он поддержал предложение губернатора создать ещё и дополнительные мини-офисы, а также установить банкоматы «Почта Банка» в филиалах многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Костин добавил, что отношения банка ВТБ с региональным правительством складываются конструктивно, компания рассматривает Тверскую область как площадку для внедрения новых технологий и продуктов, а также готова поддержать ряд инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории Верхневолжья.

Напомним, в 2017 году, на площадке Петербургского международного инвестиционного форума правительство Тверской области и банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе предусматривающее разработку и воплощение совместных инвестиционных программ, поддержку инновационного развития промышленного комплекса Верхневолжья, реализацию приоритетных проектов, в том числе в области ЖКХ, здравоохранения, инфраструктурного строительства на территории региона.