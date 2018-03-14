Власти Удмуртии настойчиво призывают производителей молока снижать издержки

Ижевск, , 16:13 — REGNUM В Удмуртии продолжают обсуждать меры для решения проблем молочного рынка, вызванных снижением закупочных цен на сырье. В очередной раз власти республики призвали сельхозпроизводителей снижать издержки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что в настоящее время необходимо понять, какие меры поддержки можно принять на уровне республики, комментируя предложения производителей о доведении размера субсидии на 1 кг реализованного молока из регионального бюджета до 2 рублей, о сохранении объемов поддержки отрасли на уровне 2017 года, об увеличении площади посевных площадей для кормовых трав.

«Если к лету появится возможность дополнительного финансирования, мы, безусловно, это сделаем. Был бы бюджет профицитным, закрыли бы этот вопрос прямо сейчас. Но вы все прекрасно знаете: в 2018-й мы вошли с дефицитом в 6,8 млрд рублей. На сегодня он сокращен на два с лишним млрд, принятые меры помогут сэкономить еще один миллиард. Раньше всё было предельно просто: столкнулись с проблемой — решили ее, взяв коммерческий кредит. Но этого больше не будет», — заверил глава республики.

В то же время, отметил Бречалов, изучив данные финансово-хозяйственной деятельности предприятий, наблюдается кратная разница в налоговых отчислениях между отдельными производителями. Составлен даже топ-10 лидеров и антилидеров по объему налоговых отчислений.

«Дополнительные средства поддержки — это всегда замечательно, но они не должны определять нашу стратегию развития. Вы же серьезные хозяйственники, коммерческие предприятия, значит, должны для себя выработать такой алгоритм ведения хозяйственной деятельности, который будет приносить максимальный доход. Себестоимость производства молока по ряду хозяйств составляет 21 рубль за кг, а там, где уделяют серьезное внимание снижению издержек, имеют показатель 16—17 рублей за кг», — констатировала и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.

Также она подчеркнула, что в структуре затрат более 50% — это кормовая составляющая.

«А что сделано для того, чтобы сократить себестоимость кормов и повысить продуктивность молочных коров? Это ваш бизнес. И даже несмотря на то, что он на селе несет большую социальную ответственность, надо думать о снижении затрат», — вновь напомнила глава ведомства.

Бречалов поручил завершить формирование списка лидеров производства, для того, чтобы понимать, в какие предприятия эффективно вкладываться, а в какие — нет, и какие дополнительные меры поддержки необходимо разработать для экономически эффективных производителей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Удмуртии считает развитие молочного рынка одной из перспективных точек роста республики. Однако в настоящее время вся российская молочная отрасль, в том числе и молочные хозяйства Удмуртии, переживает нелегкие времена — наблюдается снижение закупочных цен на сырое молоко. Эксперты связывают это с увеличением ввоза сухого молока и молочной продукции в Россию из Белоруссии.

Глава региона обратился к руководителям перерабатывающих компаний с предложением о совместной с правительством республики проработке вопроса о стабилизации закупочных цен на сырое молоко. Также он рекомендовал молокопроизводителям еще раз проанализировать весь производственный процесс и найти возможности для снижения издержек, повышения эффективности производства. Кроме того, Бречалов предложил провести весной в Ижевске Фестиваль молока.

В феврале власти Удмуртии приняли решение о выделении дополнительных средств поддержки молокопроизводителям в размере около 200 млн рублей.

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