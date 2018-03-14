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259 многоквартирных домов в Смоленской области ожидает капремонт

Экономика

На эти цели направят почти миллиард рублей

259 многоквартирных домов в Смоленской области ожидает капремонт
Иллюстрация: StockSnap
Капремонт

Смоленск, 14 марта 2018, 16:01 — REGNUM  Более 250 многоквартирных жилых домов планируется отремонтировать в Смоленской области в 2018 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в пресс-службе администрации региона.

В соответствии с поручением губернатора Алексея Островского в Смоленской области проводится активная работа по капитальному ремонту многоквартирных домов — в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014−2043 годы. Программа в целом рассчитана на 30 лет — и ремонт более 6,6 тыс. многоквартирных домов. С 2014 года отремонтировано уже 540 домов.

В департаменте по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству добавили, что на данный момент в регионе реализуется уже третий краткосрочный план, рассчитанный на 2017−2019 годы. На этот период планируется ремонт 583 домов в 76 населенных пунктах области.

В этом году в планах — ремонт 259 домов на общую сумму почти 990 млн рублей. Предполагается заменить внутридомовые инженерные системы, отремонтировать кровли и фасады домов, заменить 18 лифтов, установить коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов.

Отметим, с начала 2018 года собираемость взносов за капитальный ремонт в Смоленской области составляет свыше 86%.

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Капитальный ремонт жилья

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