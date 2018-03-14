Правительственные акции «Нижнекамскшины» исключили из приватизации

Казань, , 15:52 — REGNUM В план приватизации государственных активов в Татарии внесены изменения — из списка исключены доли республики в уставном капитале ПАО «Нижнекамскшина». Изначально планировалось выставить на продажу полные пакеты, принадлежащие региону, — 0,196% в виде обыкновенных акций и 0,00017% привилегированных. Кабинет министров РТ своим постановлением исключил их из списка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предприятие на сегодня является крупнейшим производителем автомобильных шин не только в России, но и в странах СНГ. Компания ведёт свою историю с весны 1968 года, когда в Татарии было начато строительство шинного завода по решению Совета министров СССР, но первую продукцию на нём выпустили только в конце апреля 1973 года.

Предприятие создавалось «для обеспечения автомобильными шинами Волжского, Ульяновского автомобильных заводов и парка автомобилей близлежащих районов», изначально его мощность заявлялась 7 млн автопокрышек и 9,2 млн автокамер в год.

На сегодня управляющей компанией ПАО является «дочерняя компания» Татнефти — ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», которой принадлежит почти 53% завода. 6 февраля 2018 года был утверждён состав кандидатов в Совет директоров завода, в числе которых — помощник главы региона Ринат Сабиров, представители ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, АО «Нижнекамский механический завод» и управляющей компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Татария планировала в 2018 году выйти из владельцев девяти компаний, в числе которых — АО «Нижнекамскресурсы», где доля республики составляет 11,99%, АО «Казанский оптико-механический завод» (доля — 0,277% привилегированных акций) и АО «Санаторий Крутушка» — 19,27%. Кроме того, в плане республиканских властей — акционирование государственного унитарного предприятия «Учебно-опытное хозяйство» в Казани, учредителем которого выступает министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

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