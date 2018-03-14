Нефть получила поддержку

Москва, , 15:44 — REGNUM По последним данным Американского института нефти за прошедшую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 1,156 млн баррелей, что оказалось значительно ниже прогнозов аналитиков, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Таким образом, запасы сырой нефти растут уже четвертую неделю подряд. В целом эта тенденция не совсем хорошая для роста. Сегодня, 14 марта, рынки будут ждать подтверждения от Минэнерго США.

«Между тем цены на черное золото остаются стабильными. Основная поддержка пришлась со стороны сильных китайских данных, предполагающих увеличение импорта нефти», — отметил Капустянский.

Повышение прогноза потребления Китаем импортной нефти обусловлено благоприятной статистикой из Поднебесной, где в январе-феврале внутренняя добыча нефти сократилась на 1.9% в годовом выражении, до 30.37 млн тонн или 3.77 млн баррелей в день.

При этом объемы переработки сырой нефти увеличились на 7.3% до 93.4 млн тонн. Данные говорят о необходимости увеличить импорт.

«Технически Brent по-прежнему стоит в узком боковике 63,17 — 66,14 доллараа за баррель. Среднесрочный тренд бычий, поэтому основной сценарий предполагает выход за пределы сопротивления 66,14 доллара за баррель.

Поводом для этого могут стать данные по снижению запасов в хранилищах США», — считает эксперт.

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