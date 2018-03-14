В течение 2018 года доллар не превысит 60 рублей – эксперт

Москва, , 15:36 — REGNUM C мнением главы финансового ведомства Антоном Силуановым о стабильности курса рубля трудно не согласиться, однако тем, кто знаком с природой финансовых рынков известно, что волатильность — категория непостоянная. И в данном случае не все зависит от воли Банка России и Минфина, и речь вовсе не о таком важном макроэкономическом параметре, как цены на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава аналитического департамента Dominion Станислав Вернер.

«Мир вступает в эпоху отказа от монетарных стероидов — ФРС и Банк Англии уже повышают процентные ставки, ЕЦБ может свернуть программу покупки активов в конце года, а следом за ним может последовать Банк Японии, что будет способствовать росту ценовых колебаний.

Банк России, который следует по пути от жесткой к нейтральной монетарной политике (в марте произойдет очередное снижение разницы в процентных ставках), подмывает эту достигнутую устойчивость и меньшую зависимость от изменения капризной конъюнктуры товарных рынков», — полагает эксперт.

По его мнению, вложения в российской валюте в глазах иностранных инвесторов будут становиться менее привлекательными. Это в дальнейшем в условиях глобального перетока капиталов в США для финансирования дефицита госбюджета может спровоцировать отток капитала, и рубль в этом случае не сможет не ощутить на себе этот глобальный процесс. Активные покупки валюты Минфином для пополнения Резервного фонда могут усугубить ситуацию в случае резкого ухудшения настроений на глобальных финансовых рынках.

«Пока же диспозиция складывается относительно благоприятно. Доллар в течение марта продолжит слабеть на фоне готовности президента США развязать торговую войну с ключевыми внешнеторговыми партнерами, прежде всего с Китаем, что создает сомнения в том, что ФРС может оставаться на пути по трехкратному повышению процентных ставок», — сказал Вернер.

Относительно стабильными выглядят цены на нефть даже в условиях резкого прироста добычи сланцевой нефти — по оценкам минэнерго США в апреле производство возрастет сразу на 131 тыс. барр/сутки, а по итогам года в США может добываться 11 млн барр/сутки, что на 750 тыс. барр. выше текущего уровня.

«Тем не менее, с точки зрения анализа графиков рубль в течение марта, вероятно, ослабнет, и в первые недели апреля будет готов вернуться к минимумам с начала года относительно доллара на уровне в 58,8 руб. Может сработать пресловутый фактор президентских выборов, который спровоцирует уход в валюту после того, как исчезнет политическая неопределенность», — отметил эксперт.

Возможно, к этому будет подталкивать усиление геополитической напряженности после послания президента к Федеральному собранию, трений вокруг Сирии и отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля.

«В дальнейшем до лета у рубля будет возможность вновь укрепиться, и драйвером здесь могут выступить цены на нефть, которые к этому моменту могут вернуться к годовым максимумам. Поводом для этого может стать желание США выйти из ядерной сделки с Ираном, чему будет способствовать новый госсекретарь Майк Помпео», — пояснил Вернер.

К лету доллар может вновь подешеветь до 55,50 рубля, однако для рубля это станет лишь лебединой песней. Дальше вступят в игру глобальный переток капиталов в США и возобновление снижение цен на нефть на фоне перехода рынка в состояние избытка поставок. Банк России к этому моменту успеет понизить ключевую процентную ставку, что может спровоцировать ощутимый уход капиталов иностранных инвесторов с ослаблением курса рубля.

«К концу 2018 года доллар может подорожать как минимум до 60 рублей. В терминах волатильности радикального изменения ждать не стоит, но стабильным курс доллара назвать будет нельзя. Центральный банк РФ перешел к свободному курсообразованию и внешние факторы будут способствовать постепенному усилению размаха курсовых колебаний», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 14 марта,. глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что считает текущий курс национальной валюты стабильным. По его мнению, несмотря на то, что сейчас курс рубля плавающий, Центробанк не вмешивается в торги на валютной бирже.