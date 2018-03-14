В Тамбовской области майские указы президента «выполняются безусловно»

Тамбов, , 15:23 — REGNUM Тамбовская область «успешно выполняет» все принятые в соответствии с президентскими майскими указами социальные обязательства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. По официальным данным, в регионе достигнуты заявленные показатели по зарплатам бюджетников.

Поэтапное повышение зарплат работникам бюджетной сферы — одно из главных поручений президента. Майскими указами установлено соотношение между средней заработной платой по всем сферам в экономике региона и уровнем заработка школьных учителей, воспитателей детских садов и преподавателей колледжей и вузов. В частности, заработная плата учителей должна составлять 100% к средней по региону, а преподавателей в университетах — 200%.

По данным статистики, зарплата тамбовских педагогов превысила эти показатели. Так, по прогнозам в 2018 году средняя заработная плата в экономике Тамбовской области составит 23 380 рублей. У учителей, по данным Тамбовстата, в январе текущего года средняя зарплата выросла почти до 30 тысяч рублей, у преподавателей вузов превысила 41 тысячу рублей. Как поясняют в региональном управлении образования и науки, заработная плата каждого конкретного работника зависит от нагрузки, уровня образования, квалификационной категории.

Реализация майских указов президента находится на постоянном личном контроле главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Мониторинг выполнения показателей проводится регулярно.

«Майские указы президента России Владимира Путина должны исполняться безусловно», — отмечал ранее тамбовский губернатор.

Региональные власти заявляют, что поручение главы государства «выполняются безусловно».