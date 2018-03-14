В Киеве планируют устроить большой ремонт автодорог

Киев, , 15:20 — REGNUM На 2 млрд гривен ($77 млн) планируют отремонтировать дороги в Киеве в 2018 году, заявил заместитель главы Киевской горадминистрации ДмитрийДавтян, сообщает 14 марта УНИАН.

По его словам, украинская столица получит из Дорожного фонда 1,153 млрд ($44 млн), а от Таможенного эксперимента еще 1 млрд гривен ($33 млн). Полученные средства пойдут на восстановление дорожного полотна и реконструкцию дорог, а также на ремонт 60 муниципальных объектов.

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«Есть целый перечень больших и малых улиц, путепроводов, дорог и так далее, которые планируем привести в порядок», — сказал Давтян.

Напомним, государственный дорожный фонд Украины начал работу 1 января 2018 года. На строительство, реконструкции и ремонт автодорог государственного значения расходуется 60% средств фонда, 35% — на местные дороги, оставшиеся 5% — на безопасность дорожного движения.

Таможенный эксперимент, работающий с 2016 года в Киеве, предполагает, что половина от суммы перевыполнения таможенных поступлений идет на ремонт автомобильных дорог.

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