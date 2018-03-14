Подмосковные аграрии получили почти 900 млн рублей по льготным кредитам

Красногорск, , 17:17 — REGNUM Объём льготного кредитования на весеннюю посевную кампанию 2018 года в Подмосковье составил 870 млн рублей. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, сообщило «Радио 1». По сравнению с прошлым годом, данные показатели были увеличены почти в восемь раз.

«Если в прошлом году мы смогли привлечь порядка 170−180 млн рублей для посевной кампании на краткие льготные кредиты под ставку не более 5% по федеральной программе, то в этом году эта сумма уже 870 млн. То есть практически в 8 раз увеличили объём кредитования наших аграриев. Это дополнительное подспорье для проведения эффективной посевной кампании», — подчеркнул Разин.

Добавим, Подмосковье занимает второе место в России по объёму земли, введённой в сельскохозяйственный оборот за последние пять лет. Так, в 2017 году в сельскохозяйственный оборот в Московской области было введено более 62 тыс. гектаров.

Напомним, с 1 января 2017 года в России заработал механизм льготного кредитования для сельхозпроизводителей со ставкой в 5%. Льготная ставка способствовала привлечению заёмщиков, которым требовались финансовые средства для развития и расширения производств ввиду сохранения программы импортозамещения.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, аграрии, вырастившие в 2017 году значительный урожай зерновых, не дождались от правительства РФ действенных мер, которые позволили бы продать его по ценам выше себестоимости. К решению проблем с обвалившимися ценами зерновых подключился президент Владимир Путин. Выступая наВсероссийском форуме сельхозпроизводителейв Краснодаре, глава государства напомнил, что объём сельскохозяйственного производства в России растёт пять лет подряд начиная с 2013 года и по сравнению с 2000 годом объём выпуска сельхозпродукции вырос почти в два раза.

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