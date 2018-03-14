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Подмосковные аграрии получили почти 900 млн рублей по льготным кредитам

Экономика

«Это дополнительное подспорье для проведения эффективной посевной кампании»

Подмосковные аграрии получили почти 900 млн рублей по льготным кредитам
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Горячая пора

Красногорск, 14 марта 2018, 17:17 — REGNUM  Объём льготного кредитования на весеннюю посевную кампанию 2018 года в Подмосковье составил 870 млн рублей. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, сообщило «Радио 1». По сравнению с прошлым годом, данные показатели были увеличены почти в восемь раз.

«Если в прошлом году мы смогли привлечь порядка 170−180 млн рублей для посевной кампании на краткие льготные кредиты под ставку не более 5% по федеральной программе, то в этом году эта сумма уже 870 млн. То есть практически в 8 раз увеличили объём кредитования наших аграриев. Это дополнительное подспорье для проведения эффективной посевной кампании», — подчеркнул Разин.

Добавим, Подмосковье занимает второе место в России по объёму земли, введённой в сельскохозяйственный оборот за последние пять лет. Так, в 2017 году в сельскохозяйственный оборот в Московской области было введено более 62 тыс. гектаров.

Напомним, с 1 января 2017 года в России заработал механизм льготного кредитования для сельхозпроизводителей со ставкой в 5%. Льготная ставка способствовала привлечению заёмщиков, которым требовались финансовые средства для развития и расширения производств ввиду сохранения программы импортозамещения.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, аграрии, вырастившие в 2017 году значительный урожай зерновых, не дождались от правительства РФ действенных мер, которые позволили бы продать его по ценам выше себестоимости. К решению проблем с обвалившимися ценами зерновых подключился президент Владимир Путин. Выступая наВсероссийском форуме сельхозпроизводителейв Краснодаре, глава государства напомнил, что объём сельскохозяйственного производства в России растёт пять лет подряд начиная с 2013 года и по сравнению с 2000 годом объём выпуска сельхозпродукции вырос почти в два раза.

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