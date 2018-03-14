Новгородская область сэкономила в 2017 году около 800 млн рублей

Великий Новгород, , 14:55 — REGNUM Экономия бюджета Новгородской области в 2017 году суммарно составила около 800 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил сегодня, 14 марта, выступая со своим первым ежегодным отчётом перед депутатами Новгородской областной думы.

«Более 350 млн рублей мы получили за счёт замены коммерческих кредитов бюджетными, переноса срока получения коммерческих кредитов, а также за счёт снижения ставок по коммерческим кредитам», — отметил глава региона.

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Среди тех направлений, которое помогло сэкономить бюджетные средства, Никитин назвал реформу госуправления. По его словам, госаппарат был сокращён для повышения эффективности госуправления.

«Из органов власти выведены несвойственные функции, в том числе путём передачи их подведомственным учреждениям или на аутсорсинг по контрактам», — сообщил губернатор.

По его словам, численность органов власти уменьшена с 25 до 23, число работников сокращено на 272 человека.

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Никитин также заявил, что благодаря открытым конкурсам на руководящие должности в правительство Новгородской области отобраны девять управленцев из 122 кандидатов: семь человек уже назначены, двое ждут согласования.

«Открытые отборы позволяют нам привлекать на работу в правительство профессионалов, людей, желающих работать и знающих, как решать те или иные вопросы», — заявил глава региона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в правительстве Новгородской области образованы министерства, а администрация губернатора отделена от правительства.

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