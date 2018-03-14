Украина временно запретила ввоз минеральных удобрений из России

Киев, , 15:03 — REGNUM Временный запрет на ввоз минеральных удобрений из России принято правительством Украины, сообщает 14 марта телеканал «112 Украина».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе совещания с министрами поручил подготовить необходимые решения к следующему заседанию правительства.

«Что касается временных ограничений — поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение», — сказал Гройсман.

Отмечается, что антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений были введены Украиной еще в 2014 году. Тогда решение касалось аммиачной селитры. Ставки пошлины были установлены на уровне 20,51−36,03%. По данным телеканала, Россия оспаривает установленные ограничения в рамках соглашения с ВТО.

Весной 2017 года на Украине было принято решение о применении антидемпинговых пошлин в размере 31,84% на импорт карбамида и карбамидно-аммиачной смеси. Отмечается, что до введения ограничений Россия являлась основным поставщиком азотных удобрений на Украину.

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