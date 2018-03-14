Уровень выбросов в атмосферу ТОАЗ в 2017 г. составили 56% от разрешенного

Тольятти, Самарская область, , 14:44 — REGNUM Показатель фактических выбросов в атмосферу ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) в 2017 году составил всего 56% от разрешенного выброса веществ, возможного в рамках сохранения нормальной окружающей среды вокруг предприятия. Таким образом, сообщает пресс-служба ТОАЗ, предприятие внесло весомый вклад в улучшение экологической ситуации в Тольятти и Самарской области.

Фактический выброс веществ за 2017 год составил 4,19 тыс. тонн, тогда как разрешенный выброс — 7,43 тыс. тонн. Более того, по сравнению с 2016 годом показатель выбросов был сокращен с 6,6 тыс. тонн более чем на треть, или на 36,7%. Как поясняют в пресс-службе, этого значительного результата предприятию удалось добиться в том числе с помощью сбалансированной экологической политики и стратегической программы модернизации предприятия.

«Мы рады, что наши усилия по улучшению экологической ситуации в регионе приводят к результату. Но останавливаться на достигнутом нельзя — программа модернизации мощностей продолжается, а это значит, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферу будут и дальше сокращаться. Здоровье и благополучие жителей региона для нас в приоритете», — подчеркнул генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов.

Модернизация существующих мощностей предприятия, рассчитанная до 2022 года, включает в себя увеличение мощности действующих агрегатов, повышение надежности эксплуатации оборудования, строительство новых объектов при обеспечении снижения техногенного воздействия на окружающую среду. Проектирование всех новых объектов ведется с учетом новейших решений в области охраны окружающей среды. Так, суммарный выброс новой установки производства аммиака, строительство которой запланировано к 2020 г., составит всего 0,27% от выбросов всего предприятия. На ТОАЗе также постоянно совершенствуется технология очистки сточных вод. Общие инвестиции в программу модернизации составили уже более 28 млрд рублей.