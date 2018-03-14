За два месяца грузооборот в Казахстане увеличился почти на 10%

Астана, , 14:45 — REGNUM В Казахстане в январе и феврале 2018 года грузооборот составил 88,541 млрд тонно-километров, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 14 марта «Казинформ» со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Объем перевозки грузов за два месяца составил 554,635 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за два месяца 2017 года.

За аналогичный период объем пассажирооборота вырос на 4,4%, до 43,68 млрд пассажиро-километров. Перевозки пассажиров составили 3,609 млрд пассажиров, что на 0,9% больше, чем за два месяца годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года объем грузооборота в Казахстане составил 45,372 млрд тонно-километров (рост на 7,9%) и пассажирооборота — 22,42 млрд пассажиро-километров (рост на 4,9%).

Объем перевозки грузов в январе 2018 года составил 279,161 млн тонн, перевозки пассажиров — 1,807 млрд человек.

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