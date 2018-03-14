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Ремонт дорог как прорыв года: новгородский губернатор отчитался перед думой

Экономика

Новгородская область ожидает ещё больше федеральных средств на ремонт дорог в 2018 году

Великий Новгород, 14 марта 2018, 14:32 — REGNUM  «Прорывом года» назвал губернатор Новгородской области Андрей Никитин ремонт дорог региона в 2017 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона заявил сегодня, 14 марта, выступая со своим первым ежегодным отчётом перед депутатами Новгородской областной думы.

По его словам, в 2017 году в регионе впервые было капитально отремонтировано 345 км дорог, а всего в нормативное состояние приведено около тысячи км автотрасс региона. В областные дороги было вложено более 4 млрд рублей, в том числе около 1,5 млрд рублей федеральных средств.

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Андрей Никитин заявил, что в 2018 году регион рассчитывает получить федеральное финансирование на ремонт дорог «в объёме, значительно превышающим тот, что мы получили в прошлом году».

В целом, как отметил глава Новгородской области, в 2017 году регион получил дополнительно более 3 млрд рублей к тем федеральным деньгам, которые были уже запланированы бюджетом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет области 2017 года был выполнен с профицитом в 115,5 млн рублей. Доходная часть бюджета достигла 29,5 млрд рублей — рост доходов превысил 6%.

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