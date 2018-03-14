С начала года инфляция в Удмуртии превысила среднероссийский уровень

Ижевск, , 14:27 — REGNUM По итогам февраля инфляция в Удмуртии составила 0,08%, что ниже среднероссийского уровня в 0,2%. Однако за январь-февраль потребительские цены на все товары и платные услуги в республике выросли на 0,63% на фоне роста цен в России на 0,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

В течение февраля максимальный темп роста цен наблюдается в группе бытовых услуг — 1,09%, услуги в республике за месяц подорожали на 0,19%. На 0,11% выросла стоимость продовольственных товаров без учета алкогольных напитков, непродовольственные товары подорожали на 0,08%. В группе алкогольных напитков зафиксирована дефляция в размере 0,6%.

С начала года наиболее значительно выросли цены также на бытовые услуги — на 1,43%, незначительно отстают по темпу роста цен продовольственные товары без учета алкоголя — 1,3%. Подорожание непродовольственных товаров составило 0,59%, услуг — 0,3%. В группе алкогольных напитков за два месяца также наблюдается дефляция в размере 1,04%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным исследовательского холдинга «Ромир», реальные расходы жителей России, то есть «очищенные» от инфляции, в феврале почти не изменились относительно январских показателей. Они сократились всего на 0,6%, что с учетом короткого февраля (28 дней), можно считать почти нулевой динамикой.

Доля затрат на продукты питания в феврале осталась на уровне января и составила 53% в общей корзине расходов на товары повседневного спроса.