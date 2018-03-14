Микаил Шишханов передал небанковские активы на баланс «Рост банка»

Москва, , 14:25 — REGNUM Бывший владелец «Бинбанка» Микаил Шишханов сообщил, что процесс передачи им небанковских активов на баланс «Рост банка» практически завершён. В рамках программы санации «Бинбанка» и «Рост банка», стартовавшей 21 сентября 2017 года, Шишханов уже к декабрю перевел 75% активов необходимых для восполнения резервов в кредитных организациях. Им были перечислены на баланс санируемого «Рост банка» акции девелоперских компаний «Интеко», 49% акций «А101 девелопмент» и другие активы общей стоимостью 70 млрд рублей.

Напомним, что «Бинбанк» также списал свои субординированные обязательства перед владельцами банка в размере 226 млн долларов и перед АСВ в размере 18,4 млрд рублей, использовал нераспределенную прибыль (17,6 млрд рублей) и эмиссионный доход (25,3 млрд рублей) в счет покрытия убытков банка.

По мнению экспертов, процедуру оздоровления «Бинбанка» удалось завершить в короткие сроки — 5 месяцев — благодаря активному сотрудничеству бывшего собственника банка и всего управленческого состава с временной администрацией и регулятором.

В конце февраля 2018 года временную администрацию «Бинбанка» возглавил Сергей Шевченко. В начале марта ЦБ РФ сообщил о решении докапитализировать «Бинбанк» на 56,9 млрд рублей. Эта сумма будет направлена на покупку допэмиссий акций банка. Также регулятор отметил, что «Бинбанк» будет объединен с ФК «Открытие» (на санации с августа 2017 г.) до 1 апреля 2019 года. Эти банки стали первыми, санация которых проходит по новой схеме — с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). находящегося под управлением ЦБ РФ.