Правительство Украины не будет учитывать мнение Европарламента о дотациях

Киев, , 14:24 — REGNUM Правительство Украины не намерено изменять принцип распределения дотаций в агропромышленном секторе, заявил член комитета Верховной рады по аграрной политике и земельным отношениям Иван Мирошниченко, сообщает 14 марта УНИАН.

По его словам, профильный комитет Верховной рады не раз предлагал правительству Украины изменить распределение дотаций сельскохозяйственным предприятиям, однако ни одно предложение не было учтено.

«Ни одной правки, ни одного изменения от профильного комитета не было принято», — сказал Мирошниченко.

Он отметил, что министерство аграрной политики и продовольствия Украины настаивает на том, чтобы большая часть дотаций была направлена в крупные агрохолдинги страны.

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Тем не менее член профильного комитета считает, что некоторые инициативы правительства являются правильными, например, выделение 1 млрд гривен на поддержку украинского аграрного машиностроения.

Напомним, 35% дотация из госбюджета на Украине выделяются «Мироновскому хлебопродукту» — крупнейшему агрохолдингу страны. В Европарламенте уже отметили коррупционную составляющую данного подхода и пригрозили лишить Киев нового кредита в размере 1 млрд евро от ЕС.

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