Кубанский производитель вина вышел на рынок Японии

Краснодар, , 14:19 — REGNUM Контракт сроком на пять лет с японской компанией Ikemitsu Enterprises подписали руководители кубанского винодельческого предприятия «Фанагория», в соответствии с ним, на рынок Японии будет поставлено 300 тысяч бутылок вина, сообщает 14 марта пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сумма сделки составляет $1 млн. Кубанские виноделы намерены поставлять на рынок Японии вина среднего и субпремиального сегмента, а первая партия будет отправлена уже в апреле 2018 года — это примерно в 10 тысяч бутылок.

Начальник управления виноградарства и винодельческой промышленности минсельхоза Кубани Олег Толмачев пояснил, что японский рынок — очень закрытый, поэтому подписание контракта с японским покупателем считается большой удачей.

«Продукция «Фанагории» заслуженно пользуется большим спросом не только на Кубани, но и во всей России. Теперь ее смогут оценить японские потребители», — пояснил Толмачев.

«Фанагория» — одна из крупнейших винодельческих компаний России. Она расположена на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Занимаемая площадь виноградников, принадлежащих компании, составляет 2800 га.

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