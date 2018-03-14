В Московской области готовят площадки для 12 сыроваренных заводов

Красногорск, , 14:30 — REGNUM До конца 2018 года в Подмосковье планируется подготовить площадки для 12 сыроваренных заводов. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, сообщило «Радио 1». Для более крупного производства станет возможным объединение сразу нескольких площадок. Начать строительство инженерной инфраструктуры кластера планируется до конца 2018 года.

«У нас готовится около 12 площадок на средние заводы. Проект планировки создан таким образом, что мы можем скомпоновать несколько территорий, и разместить там один крупный, который по объёму производства перекроет 5−6 средних производителей», — пояснил Разин.

Он также отметил, что проект планировки территорий уже утверждён. На сегодняшний день сырным кластером заинтересовались более пяти инвесторов.

«На сегодняшний день половину проектов по инфраструктуре мы сдали на экспертизу, и рассчитываем, что уже в этом году мы приступим к строительству всей инженерной инфраструктуры на территории кластера. Сейчас мы будем проводить ревизию и выбирать лучших, чтобы уникальные условия, которые создаёт регион, были использованы максимально эффективно», — подчеркнул министр.

Разин добавил, что земельные участки на территории сырного кластера будут предоставляться в аренду без торгов, но под инвестиционные обязательства. При этом Московская область будет компенсировать 20% капитальных затрат на строительство заводов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, для проектирования инфраструктуры сырного кластера в Подмосковье в 2017 году было выделено 30 млн рублей. В 2018 году в создание инфраструктуры кластера планируется инвестировать ещё 262 млн рублей. Ожидается, что сырный кластер в Дмитровском районе Московской области сможет вместить до десяти предприятий, в том числе крупный завод по переработке сырной сыворотки.

Сумма инвестиций заинтересованных в размещении производства в данном кластере компаний составляет около 3 млрд рублей. В кластер могут войти две крупные итальянские и одна российская компании по производству сыра, а также несколько компаний по переработке сыворотки.

Правительство Московской области для привлечения инвесторов в сфере сыроварения планирует предоставлять компенсацию капитальных затрат и затрат на инфраструктуру для новых заводов.

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