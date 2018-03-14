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Медведев призвал внести ясность в вопросе о зарплатах топ-менеджеров

Экономика

«Уже все сроки вышли»

Москва, 14 марта 2018, 13:56 — REGNUM  Ускорить выработку предложений и внести ясность по вопросу привязки вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний к результатам их деятельности призвал 14 марта председатель правительства России Дмитрий Медведев.

По его словам, сроки принятия решения по указанному вопросу уже вышли.

«Этот вопрос сейчас прорабатывается, и я, собственно, жду результатов этой работу. Уже все сроки вышли», — сказал Медведев на заседании Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия».

Напомним, единый стандарт вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний и оценки эффективности их работы было предложено внедрить в России в начале 2016 года.

Год спустя соответствующая концепция Минэкономразвития была подготовлена и получила одобрение у вице-премьера РФ Игоря Шувалова, однако в нее требовалось внести ряд доработок.

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