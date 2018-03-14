500 миллионов на автобусы: в брянском транспорте грядут перемены

Брянск, , 13:36 — REGNUM В Брянске объявлен аукцион на закупку новых автобусов. Всего планируют закупить 53 новые машины. Второй аукцион пройдет в конце 2018 года. В общей сложности будет потрачено более 500 млн рублей. Об этом сообщил ГТРК «Брянск».

Новые автобусы будут выпущены на самые загруженные маршруты города. Как сообщил директор Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия Александр Андросенко, речь идет о маршрутах № 37, 25, 13 и 19.

Кроме того, по словам исполняющего обязанности начальника отдела по транспорту Брянской городской администрации Игоря Чубчикова, в ближайшее время в автобусах начнется работа по внедрению электронной оплаты проезда.

ИА REGNUM напоминает, что два муниципальных транспортных предприятия города находятся в сложном положении. Например, в начале 2016 года городские власти заявили, что троллейбусы приносят 189 млн убытка каждый год. Разговоры об этом начались после того, как энергетики несколько раз отключали троллейбусы от электроэнергии из-за многомиллионных долгов. В качестве решения власти анонсировали изменение схемы маршрутов общественного транспорта в городе, для того чтобы избавить троллейбусы от лишней конкуренции. Кроме того, городу пришлось отказаться от одного из двух депо.

Кроме того, у МУПа «Брянское троллейбусное управление» были и долги по зарплате, а также задолженность перед Пенсионным фондом и Фондом обязательного медицинского страхования. В 2017 году депутаты Брянской областной думы выделили бюджету Брянска 103,8 млн рублей на «стабилизацию работы городского общественного транспорта». Эти деньги как раз и пошли на выплату долгов муниципального предприятия.

В части обновления автопарка, которое необходимо муниципальным предприятиям, пока внимания больше уделяется автобусам. В 2017 году долги автобусного предприятия были погашены, кроме того, в течение года купили 35 новых автомобилей.

В случае с троллейбусами горожанам пока приходится довольствоваться только списанными в Москве машинами. Так, в марте 2018 года сообщалось, что на линии выйдут 14 троллейбусов, подаренных городу мэрией Москвы. В целом же, в мэрии отмечают, что пока главная задача — сохранение троллейбусной сети на уровне 2015 года.

Добавим, что на пороге перемен брянский транспорт остался без руководителя — в январе 2018 года с поста был уволен начальник отдела по транспорту городской администрации Николай Терешин.

Причина увольнение неизвестна. Однако, по информации местных СМИ, отставке Терешина по собственному желанию предшествовал громкий скандал на региональном уровне. Выяснилось, что осенью 2017 года начальник отдела по транспорту якобы был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В начале 2018 года состоялся суд.

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