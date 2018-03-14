Судостроительную компанию из Ярославской области заманивают в Крым

Рыбинск, Ярославская область, , 13:27 — REGNUM Судостроительная компания «Вымпел» из Рыбинска получила предложение начать работу в Севастополе летом этого года. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Об этом заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. «Вымпелу» предлагается начать работу на площадке завода «Южный Севастополь». Она является государственной, принадлежит ГУП «Севморпорт». В 2015 году площадка была сдана в аренду частнику. Недавно по суду возвращена в собственность города в лице «Севморпорта».

"У нас есть представление, кто может быть ключевым партнером по этой площадке. Это компания «Вымпел» из Рыбинска, которая гарантирует рабочие места и реальную работу», — цитирует «Новый Севастополь» губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Губернатор сообщил, что встречался с представителями «Вымпела» и уже направил проект соглашения в корпорацию «Калашников», в которую входит рыбинский «Вымпел». Если стороны договорятся, то летом площадку планируют передать «Вымпелу».

На ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» отказались давать комментарии на эту тему. Но сказали, что уже работают в Крыму с судостроительной компанией «Посейдон», которая достраивает рыбинское судно на подводных крыльях.