Подготовка к посевной в Оренбуржье: кредиты и дефицит удобрений

Оренбург, , 12:57 — REGNUM В Оренбургской области активно обсуждается готовность региона к весенне-полевым работам. В марте прошли зональные совещания, на которых обозначили проблемы АПК. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе области, на проведение посевной необходимо 9,183 млрд рублей. На покрытие потребности будет направлено 6,807 млрд рублей, из них 6,058 млрд рублей — собственные средства товаропроизводителей, имеющиеся в наличии и получаемые от реализации сельхозпродукции (зерна, молока, мяса); 748,8 млн рублей — субсидия по несвязанной поддержке. Недостаток средств в сумме 2376 млн рублей необходимо получить в виде кредитных ресурсов.

Кроме финансового вопроса актуален накануне посевной и вопрос обеспеченности удобрениями. На начало марта в хозяйствах имелось 7879,8 тонны минеральных удобрений, что на 5319,7 тонны меньше, чем годом ранее. Научно-обоснованная потребность в минеральных удобрениях для проведения сезонных полевых работ в 2018 году составляет 316 тысяч тонн в физическом весе — 74 кг на 1 гектар.

В 2017 году хозяйствами области приобретено 31 719 тонн удобрений в физическом весе. В 2018 году в несвязанную поддержку введён повышающий коэффициент для сельхозтоваропроизводителей, применяющих минеральные удобрения.

«Мы не имеем права игнорировать применение удобрений в наших климатических условиях. Прошу обратить на это особое внимание руководителей», — подчеркнул губернатор Юрий Берг на одном из зональных совещаний.

Добавим, в 2018 году оренбургским аграриям предстоит посеять 3,278 млн гектаров яровых культур. Вся посевная площадь составит 4,251 млн гектаров, что на 14,1 тыс. гектаров больше уровня 2017 года.

Под урожай 2018 года засыпано семян яровых зерновых и зернобобовых культур — 336,1 тысячи тонн, или 105% от потребности (она составляет 319,6 тыс. тонн).