Колебания нефти закономерны

Москва, , 12:14 — REGNUM С начала марта 2018 года нефть торгуется в узком диапазоне между $62,50 и 66,00 за баррель по марке Brent. Американский сорт WTI находится в таком же диапазоне между $60,20 и $64,00. Спред между сортами то сжимается до $2,80, то расширяется до почти $4,00, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачёв.

«Текущие колебания котировок обусловлены локальными факторами. В основном, это состояние нефтедобывающего сектора экономики США.

Суточная добыча выросла до максимумов в 10,37 млн баррелей в сутки. В то же время, данные по количеству буровых установок на прошлой неделе впервые показали снижение до 796 вышек против 800 неделей раньше.

Что это — случайный фактор, обусловленный выходом некоторых игроков, или начало тренда на снижение производства, — судить преждевременно», — пояснила эксперт.

Нефтетрейдеры приняли эту новость умеренно позитивно, цены на закрытии прошлой недели поднимались чуть выше $65,80 за баррель. К середине текущей недели Brent скорректировалась до сегодняшних $64,50 и, с большой долей вероятности, цены будут оставаться около этих значений.

«Основные факторы (рост добычи в США и ограничение добычи в рамках ОРЕС+) стабилизировались, и более существенный разворот цен в ту или иную сторону возможен при изменении именно этих условий», — полагает Грачёв.

На прошлой неделе состоялась встреча руководителей ОРЕС и американских производителей в Хьюстоне в рамках энергетического форума. Каких-либо договорённостей от встречи никто не ожидал, но после саммита американские хедж-фонды на 15% увеличили короткие позиции по нефтяным фьючерсам.

Впрочем, этот фактор ещё не показатель, потому что есть масса примеров, когда управляющие хеджов потом признавались в своих ошибках.

«Пока что состояние рынка стабильно, и цена нефти до конца недели вероятнее всего будет находиться около текущих котировок $64,50 — 65,80 за баррель», — считает эксперт.

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