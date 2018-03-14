Срыва не будет: в Севастополе подтвердили проект «умных» сетей

Севастополь, , 12:12 — REGNUM Проект «умных» сетей «Энерджинет» будет и дальше реализовываться в Севастополе, ситуация с отказом компании «Россети» инвестировать в модернизацию и развитие электро-сетевого хозяйства города никак на этом не отразится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил инициатор проекта, депутат севастопольского Заксобрания Алексей Чалый, комментируя информацию о возможности его срыва.

«Проект «умных» сетей в Севастополе запланирован в трёх пилотных зонах и он будет выполняться. Прямого отношения к «Россетям» этот проект не имеет. Они собирались стать акционером «Севастопольэнерго» и инвестировать в развитие компании два миллиарда рублей. Об этом было подписано соглашение между «Россетями» и правительством Севастополя. Теперь планы у компании изменились, и «Севастопольэнерго» придётся рассчитывать на собственные средства в части реконструкции сети. Но, повторюсь, прямого отношения к пилотным зонам «Энерджинет» в Севастополе эта ситуация не имеет», — отметил Алексей Чалый.

Напомним, проект новой энергетической системы «Энерджинет» был инициирован Алексеем Чалым после воссоединения полуострова с Россией. По замыслу разработчиков, система должна существенно уменьшить издержки на содержание электросетей при повышении надёжности, качества и доступности электроэнергии. В перспективе проект предполагает построение новой системы на базе всего сетевого хозяйства Севастополя.

13 марта губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил журналистам о том, что реализация «Энерджинет» оказалась под угрозой срыва, поскольку компания «Россети», которая ранее собиралась инвестировать серьёзные средства в модернизацию городских сетей, оставила эту идею.

«У нас было заключено соглашение с «Россетями» о вложении средств в обновление электро-сетевого хозяйства на принципах пилотных площадок. Но договорённости с «Россетями» и собственником «Севастопольэнерго» не состоялось, и в уставной капитал они не были допущены. С тем, чтобы этот проект стал площадкой для промышленного применения, у нас есть сложности», — отмечал Овсянников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта губернатор Севастополя отчитывался перед депутатами о работе местного правительства, сообщив, что в 2017 году за счёт средств ФЦП в городе были построены и введены в эксплуатацию 16 социально важных объектов.

«Эффективность использования средств, выделенных в рамках федеральных целевых программ, составила 87,5%», — отметил он, также обратив внимание на то, что на 2018 год правительством заключены контракты на строительство ещё 13 крупных социальных объектов.

«По итогам 2017 года Севастополь занял 23-е место в стране по уровню жизни. Рост численности населения составил 7,7 тысячи человек», — добавил губернатор.

По мнению спикера Заксобрания Екатерины Алтабаевой, Дмитрий Овсянников проявил выдержку в отношении к депутатам и очень корректно отвечал на все поставленные вопросы.

«Мне кажется, что губернатор продемонстрировал сегодня не просто хорошее владение общей ситуацией в городе, а знание конкретных цифр по конкретным направлениям развития. При этом он очень терпеливо и кропотливо отвечал на вопросы всех депутатов вне зависимости от их характера. Если можно так выразиться, я бы сказала, что на твёрдую четвёрку с плюсом», — отмечала Екатерина Алтабаева.