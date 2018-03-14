В Японии перезапущен третий реактор на атомной станции «Ои»

Токио, , 12:11 — REGNUM Третий реактор атомной электростанции «Ои» запущен в японской префектуре Фукуи после проведения вынужденной инспекции, сообщила 14 марта пресс-служба компания-оператор станции Kansai Electric Power.

Выработка электроэнергии на указанном блоке начнется 16 марта, а потребители будут подключены к сети для коммерческой эксплуатации в первой половине апреля. В настоящее время на АЭС проводится проверка безопасности всех систем безопасности, по завершении которой мощность энергоблока будет повышена до максимального уровня.

Ранее сроки возобновления работ по перезапуску третьего блока сдвинуты из-за вынужденной инспекции, которая провеяла использование на станции оборудования японской корпорации Kobe Steel. В 2017 году она была замешана в скандал ввиду подделки данных о характеристиках изготовленных из алюминия, меди и стали деталей и узлов.

В середине мая 2018 года Kansai Electric Power планирует начать подготовку к перезапуску четвертого реактора на этой же АЭС. Третий и четвертый реакторы электростанции «Ои» были построены в 1991 и 1993 годах соответственно. Каждый из них вырабатывает по 1180 МВт.

Добавим, что до аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году доля атомной энергетики в балансе Японии составляла около 30%. Из-за вынужденного отказа от нее правительство страны переложило основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. В настоящее время в Японии действуют шесть реакторов на четырех АЭС, при этом японской руководство намерено продолжить политику частичного перезапуска остановленных АЭС.

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