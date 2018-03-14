Рубль ждёт поддержку от Минфина

Москва, , 12:01 — REGNUM Торговый день 13 марта прошел под знаком умеренного ослабления российского рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

«Российская валюта потеряла к корзине ЦБ РФ примерно 0,5%. При этом, с учетом того что пара EUR/USD был стабильной в первой половине дня, Центробанк зафиксировал равномерное снижение рубля и к доллару, и к евро», — отметила эксперт.

Позже доллар возобновил падение на международном рынке, вследствие чего утром 14 марта российский рубль сохраняет стабильность по отношению к американской валюте и умеренно снижается к европейской.

«Основным фактором давления на рубль в настоящий момент является нефть — на фоне ожиданий роста добычи в США цены вновь опустились ниже отметки 65 долларов за баррель Brent. Кроме того, негативное влияние на рубль может оказывать геополитическая напряженность», — пояснила Кулакова.

Впрочем, есть и фактор противовеса — 14 марта Минфин РФ будет проводить очередной аукцион по размещению ОФЗ, что окажет рублю поддержку. Однако в целом по итогам торгового дня рубль, вероятно, продемонстрирует падение до 0,5−1%.

«14 марта будут выступать члены правления ЕЦБ. Кроме того, ожидается выход некоторых статистических данных, что может вызвать волатильность пары EUR/USD. Это найдет отражение и на российском рынке, хотя мало повлияет на позиции рубля в целом.

С учетом всех обстоятельств, дневной диапазон колебаний курса доллара, скорее всего, составит 56,60−57,30 рубля, курса евро — 70−70,70 рубля», — считает эксперт.

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