Агропром — один из лидеров экономики: как решить его проблемы?

Краснодар, , 04:13 — REGNUM Выступление Владимира Путина на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, прошедшем в Краснодаре 11−12 марта, дает надежду на решение проблем, поразивших зерновой рынок России в 2017 году. Подробности происходящего на зерновом рынке обсуждает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

По словам Владимира Путина, агропромышленный комплекс России стал одним из лидеров экономики, а значит, и тем двигателем, который может «потащить за собой» развитие экономики в целом. Проблемы, связанные с низкой ценой закупки, которая может стать препятствием для развития этой области, должны быть преодолены. Следует не только решить транспортные задачи, что во многом уже сделано в виде субсидирования вывоза зерна, но и создать механизм, позволяющий запустить так называемые закупочные интервенции. Смягчить ценовые провалы, связанные с сезонными колебаниями, — вот что могло бы уберечь фермеров от крупных убытков. К сожалению, несмотря на многочисленные просьбы глав регионов, добиться этого пока не удалось.

Президент затронул в своем выступлении одну из важнейших задач — поддержки требуют не столько крупные агрохолдинги, сколько малые производители, которые представляют собой перспективную нишу занятости и резерв, способный повысить качество получаемого зерна. Ведь из 135 млн тонн пшеницы урожая прошлого года большая часть является фуражной, непригодной в пищу для человека. Значит, требуется продолжать инвестиции и в инфраструктуру, и в аграрную науку, и в самих граждан.

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