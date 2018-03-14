В 2018 году рост ВВП в России увеличится до 1,8% — прогноз ВЭБ

Москва, , 11:30 — REGNUM В России в 2018 году ожидается ускорение роста ВВП до 1,8% против 1,5% в прошлом году, сообщает портал banki.ru со ссылкой на прогноз Внешэкономбанка (ВЭБ) по экономическому развитию страны на 2018−2021 годы.

«Прогноз ВЭБ в целом соответствует консенсус-прогнозу среднесрочной перспективы, который ориентируется на темпы роста ВВП на уровне 1,6−1,7% (среднее и медианное значения соответственно) в год», — говорится в сообщении.

При этом самый оптимистичный прогноз ежегодного роста экономики России в ближайшие три года не превышает 1,8%. По мнению экспертов, стимулирующую роль будут играть цена на нефть, которые с начала года существенно повысились.

«Это позволит сохранить стабильность курса рубля в течение года, что даст возможность продолжать смягчение денежной политики, поддерживая рост кредита», — отмечают эксперты.

Согласно прогнозам, бюджетная политика страны будет оставаться консервативной и основываться на действующем бюджетном правиле, который ориентирован на минимизацию дефицита при цене на нефть $40 за баррель.

Отмечается, что пенсионный возраст в России будут постепенно увеличивать с 2020 года. Как следует из документа, других структурных преобразований, способных ускорить развитие экономики, в базовом сценарии не предполагается.

Напомним, по данным Федерального казначейства, в январе-феврале 2018 года федеральный бюджет России исполнен с профицитом 226,5 млрд рублей.

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