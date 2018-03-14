Костромской «Ювелирпром» сократил часть сотрудников

п.г.т. Красное-на-Волге, Костромская область, , 11:13 — REGNUM Один из крупнейших ювелирных заводов Костромской области «Красносельский Ювелирпром» оказался в центре конфликта. Несколько десятков сотрудников предприятия, уволенные «по соглашению сторон», выступили с протестами в СМИ, передает ИА REGNUM.

По информацииKrasnoenews, работы на предприятии «лишились 50 человек. Еще 40 уволят до конца месяца». Контракты с сотрудниками были разорваны до окончания срока действия, сотрудничество прекратили по соглашению сторон.

Пункт 1 статьи 77 Трудового Кодекса РФ подразумевает добровольность принятия решения, однако часть потерявших работу сотрудников завода в интервью СМИ заявили, что подписали документы под давлением руководства предприятия.

По факту жалоб прокуратура Красносельского района Костромской области запросила у руководства «Ювелирпрома» «всю соответствующую документацию». По словам помощника прокурора Марии Касаткиной,"факты угроз, давления и запугивания будут проверяться«

Выступая на внеочередном общественном Совете при главе Красносельского района гендиректор ПАО «Ювелирпром» Сергей Решетов так объяснил сложившуюся ситуацию:

«По закону, массовыми увольнениями это назвать нельзя. Массовые — это более 50 человек, у нас уволились 42 работника. Причем были подписаны документы по обоюдному соглашению сторон.

Да, завод испытывает трудности. Крупный клиент у нас в два раза уменьшил оптовые закупки, мы вынуждены сократить производство. Прошлый год мы закончили с убытками для предприятия. Апрель-май будут тяжелыми для «Ювелирпрома», но мы надеемся, что нынешние сотрудники все останутся на своих рабочих местах.Моя вина, что не встретился с людьми, не объяснил ситуацию, не поговорил, доверил это начальникам цехов».

Справка ИА REGNUM : Один из крупнейших в России ювелирных заводов «Красносельский ювелирпром» расположен в поселке Красное-на-Волге Костромской области. В 2019 году ему исполнится 100 лет. Предприятие является основным поставщиком изделий для франчайзинговой сети «Алмаз-Холдинга» (в 2012 году — вошла в число 3 крупнейших ювелирных ритейлов России).

По данным на 2016 год на предприятии работало 603 сотрудника. Фонд заработной платы составил 216,8 млн рублей. В 2016 году убыток предприятия составил 38 млн рублей.