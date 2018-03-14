Астраханская область стала лидером ЮФО по промышленному производству

Астрахань, , 11:06 — REGNUM Астраханская область по итогам 2017 года стала одним из лидеров по индексу промышленного производства, а также опередила средний по стране темп прироста инвестиций. Как сообщила пресс-служба областной администрации, 13 марта Александр Жилкин выступил перед депутатами облдумы с отчётным докладом о результатах работы областного правительства за 2017 год.

Кризис последних трёх лет губернатор назвал «одним из самых сложных в своей работе», но при этом заявил, что Астраханской области в эти годы удалось нарастить экономический потенциал. В 2017 году валовой региональный продукт впервые преодолел планку в 400 млрд рублей. Было привлечено более 144 млрд рублей инвестиций, темп их прироста составил 117,5%. По индексу промышленного производства, который вырос на 37,2%, Астраханская область заняла первое место в Южном федеральном округе и вторе — по России.

Из-за изменений в законодательстве область потеряла около 22% бюджетных доходов, которые были перечислены в федеральный бюджет. Исправлять сложную ситуацию, по словам губернатора, пришлось за счёт системный работы с налогоплательщиками, эффективности бюджетных расходов и координации действий с федеральным правительством.

«Перед исполнительной властью в начале прошлого года мной с этой же трибуны в облдуме была поставлена задача — нарастить региональную бюджетную составляющую на 20%, ‑ и она выполнена. В бюджет поступило почти 37 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 23% выше уровня 2016 года», — рассказал Жилкин.

Теперь же сбалансированность регионального бюджета, как заявил губернатор, даёт возможность увеличить финансирование социальной сферы.

Основным фактором роста показателей в сфере экономики в Астраханской области остаётся топливно-энергетический комплекс. При этом развиваются и другие сферы — например, строительство жилья, объём которого вырос на 16,9%. За год в эксплуатацию было введено 200 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья — это на 8,3% больше, чем годом ранее.

Также в 2017 году началась работа в рамках федеральных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». Как заявил губернатор, в 2018 году объем бюджетных средств на благоустройство увеличен почти в два раза — до 444 млн рублей. На обустройство дорог Астраханской области планируется выделить семь миллиардов рублей — на эти средства в нормативное состояние приведут 72 километра автодорог в Астрахани и пригородах.