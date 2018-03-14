Осужденным могут разрешить работать на предприятиях вне колоний

Москва, , 10:30 — REGNUM Законопроект, расширяющий возможность привлечения к труду осужденных к принудительным работам, а также заключенных, содержащихся в колониях-поселениях, внесли в Госдуму члены Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Авторы предлагает дать возможность заключать договоры (контракты) между предприятиями вне зависимости формы собственности и учреждениями уголовно-исполнительной системы (УИС). За счет средств предприятий будет необходимо создать условия для организации труда осужденных для их безопасного нахождения на предприятии (в соответствии требованиями УИС), и проживания в специально созданных общежитиях.

В связи с этим предлагается внести соответствующие изменения в Уголовно-исполнительный кодекс РФ — разрешить использование труда вне исправительных центров и колоний-поселений в местах привлечения осужденных к труду (в пределах региона). Для этого вводятся в оборот понятия «объекты организаций привлечения к труду», а также «общежитие, расположенное вне исправительного центра по месту нахождения объектов привлечения к труду».

Для обеспечения прав этой категории осужденных законопроектом устанавливаются требования к их материально-бытовому обеспечению, распорядку, возмещению расходов за проживание в общежитии, порядку регистрации, регламенту трудовых отношений. Причем все эти требования аналогичные тем условиям, которые созданы в исправительном центре или колонии-поселении.

На сегодняшний момент в колониях-поселениях по всей России содержится 26 900 человек, из которых работают около 20,5 тыс. осужденных.

«Таким образом, в случае принятия проекта закона, потенциально возможно дополнительно привлечь к труду порядка 6 тыс. заключенных, содержащихся в колониях-поселениях», — подсчитали авторы.