Турпоток в Крым на мартовские праздники вырос почти на 30%

Москва, , 10:21 — REGNUM На мартовские праздничные выходные (8−11 марта) в Крыму побывали около 20 тыс. туристов. Это почти на 27,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в Ростуризме.

В основном туристы отдыхали на Южном побережье Крыма (61,7% от общего количества туристов).

На Западном побережье Крыма в мартовские праздники отдыхали 13,4% туристов, на Восточном побережье — 7,1%, в других местах полуострова — 17,8% туристов.

Крымские отели были загружены в среднем на 75%. Вместе с туристами из регионов России, поездки по Крыму на праздники выбрали в качестве отдыха и местные жители.

Стоит отметить, что на 16% увеличилось количество средств размещения, работающих круглогодично. Например, в Ялте число отелей, принимающих туристов круглый год выросло до 80.

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По словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, многие граждане в качестве подарка женщинам к 8 марта в этом году выбрали путешествия. В число самых популярных внутренних направлений вошел Крым.

Сафонов напомним, что Крым сейчас предлагает широкие возможности для культурно-познавательного, активного, оздоровительного и других видов отдыха.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году большинство гостиниц и отлей курортов Юга России — Крым, Краснодарский край и Абхазия — не стали повышать цены на летний сезон. Многие снизили стоимость размещения до 20%.

Напомним, согласно официальным данным, в 2017 году Крым посетили более 5 млн туристов, при этом специалисты зафиксировали снижение турпотока на 4,2% по сравнению с январем — августом 2016 года, когда в Крыму побывали 5,57 миллиона отдыхающих. В 2015 году — 4,6 млн человек.

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