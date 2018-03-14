По лидеру несостоятельностью: молочному заводу Кстово грозят банкротством

Нижний Новгород, , 10:17 — REGNUM В районе Нижегородской области, который вошёл в тройку лидеров по надоям молока в январе 2018 года, пытаются обанкротить молочный завод. Иск к кстовскому предприятию, ведущему свою историю с 1960 года, подала компания из структур «Газпрома». Дело к рассмотрению пока не назначено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск с требованием признать банкротом ООО «Кстовский молочный завод» был подан в Арбитражный суд Нижегородской области 7 марта 2018 года. Истец — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», входящее в структуры «Газпрома», а также выступающее поставщиком природного газа потребителям региона. Сумма финансовых претензий к заводу — 543 052,56 рубля. Каких-либо исков и выигранных решений с этим же составом участников в базе суда не содержится. Банкротное дело пока к производству не принято, судебное заседание не назначено.

Стоит отметить, что завод хоть официально и зарегистрирован в базе юрлиц в ноябре 2014 года, ведёт свою историю с 1960 года. На сегодня он производит из местного молока широкий ассортимент кисломолочной и молочной продукции, а также сливочное масло. География поставок одним Кстово не ограничивается, товар поступает в Нижний Новгород, Бор, Дзержинск. А с 2014 года была принята трёхлетняя программа технического перевооружения предприятия для расширения ассортимента. По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем и гендиректором предприятия является Александр Рябков. Завод относится к малым предприятиям с числом работников от 16 до 100 человек.

«Предприятие огромное внимание уделяет работе с поставщиками молока, сельхозпроизводителями не только Кстовского района», — отмечается на официальном сайте предприятия и уточняется, что совместно с департаментом сельского хозяйства Кстовского района оно реализует программы по развитию животноводства и увеличению производства молока в районе.

Отметим, в январе 2018 года в Нижегородской области отмечали рост производства молока — на 2,7 тыс. тонн относительно января 2017 года, до 86,6 тыс. тонн. Среднесуточный надой также вырос — на 0,5 кг, до 15,3 кг. Лидерами по последнему показателю оказались Сокольский, Дальнеконстантиновский и Кстовский районы.

Напомним, глава области Глеб Никитин на одной из встреч с жителями региона и руководством предприятий, прошедшей в декабре 2017 года, заявил, что «необходимо искать новые механизмы привлечения инвестиций в отрасль, развивать новые направления» и «все бюджетные меры поддержки — и федеральные, и областные должны стимулировать появление новых предприятий и развитие старых».

По данным Нижегородстата, в феврале 2018 года молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности для населения области стоит 51,96 рубля за литр. В Нижнем Новгороде показатель составляет 52,95 рубля.