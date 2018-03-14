Бизнес США в России обеспокоен ограничениями во время ЧМ-2018

Москва, , 10:08 — REGNUM Бизнес США в России обеспокоен ограничениями во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018, сообщил президент американской Торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко ну круглом столе в Москве.

По его словам, к ним обращаются компании, которые обеспокоены, что их производство и логистика сильно усложнятся или станут невозможны на период проведения первенства.

«Нефтяные компании волнуются, что трубопровод придется остановить, химические — что надо будет остановить химическое производство, а иногда это опаснее, чем его продолжать», — цитирует РБК слова Родзянко.

Во время круглого стола заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Евгений Друидзе отметил, что «ограничения действительно будут».

Чиновник добавил, что они будут скорее связаны не с конкретными производствами, а с логистикой и транспортировкой, поэтому компаниям необходимо сформулировать вопросы, связанные с «конкретной производственной площадки или конкретного маршрута доставки».

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в России. Принимать матчи первенства будут 12 стадионов в 11 городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград и Сочи.