СМИ: Google с июня запретит рекламу криптовалют

Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Компания Google с июня 2018 года запретит размещение в интернете рекламы криптовалют и бинарных опционов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на новые правила корпорации.

«Холдинг Alphabet Inc., управляющий поисковиком Google, заявил о своем решении изменить политику компании, которая теперь будет блокировать рекламу криптовалют и связанного с ней контента», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, 31 января 2018 г. директор по управлению продуктами компании Facebook Роб Койнн в официальном релизе сообщил, что после ряда анонсированных ужесточений в политике компании, связанных с политической рекламой, администрация приняла решение запретить рекламу криптовалют и бинарных опционов.

По его словам, данное решение принято из «соображений безопасности».

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