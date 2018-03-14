Расходы граждан РФ в феврале практически не изменились

Москва, , 09:47 — REGNUM Реальные расходы жителей России, то есть «очищенные» от инфляции, в феврале почти не изменились относительно январских показателей. Они сократились всего на 0,6%, что с учетом короткого февраля (28 дней), можно считать почти нулевой динамикой. Таковы данные исследовательского холдинга «Ромир».

Доля затрат на продукты питания в феврале осталась на уровне января и составила 53% в общей корзине расходов на товары повседневного спроса.

Средний чек немного подрос относительно январского значения, прибавив 1,3%. Это можно объяснить тем, что граждане в феврале немного снизили частоту походов в магазины.

В годовом выражении расходы жителей России в феврале выросли на 1,9%, что немного не дотягивает до годовой официальной инфляции в 2,2%. Таким образом, реальные расходы граждан по итогам февраля оказались на уровне 2017 года.

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Динамика февральских расходов в разных регионах России оказалась разнонаправленной. Так, наибольшее сокращение продемонстрировали потребители северо-запада страны, их расходы по сравнению с январем оказались на 3,9% меньше.

Сократили свои расходы в феврале и потребители Приволжского ФО (-2,8%). В Центральном ФО расходы покупателей уменьшились на —, 6% по сравнению с началом года.

Между тем, на юге страны расходы за месяц не изменились. В Сибири (+4,9%) и на Урале (+6,3%) потребители увеличили повседневные траты в феврале.

Несмотря на общее усиление покупательской активности, в разных регионах России в последний месяц зимы были отмечены разнонаправленные показатели.

Так, рост расходов в феврале зафиксирован в Южном ФО (+13,8%), в Приволжском (+5,4%) и в Сибирском (+2%).

Жители северо-запада (-5,4%), Урала (-1,8%) и центра страны (-1,6%), наоборот, показали отрицательную динамику изменений своих повседневных расходов.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 30 тыс. жителей России, 11 тыс. 500 домохозяйств в 190 городах с населением 10 тыс. человек и более.

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Как сообщало ИА REGNUM, расходы жителей России в январе 2018 года резко пошли на убыль после декабрьских предновогодних излишеств. После прибавки в декабре на 15,9% в январе сокращение ежедневных расходов составило — 19,3%.

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